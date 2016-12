© Pol Arlé

Esou sollen déi verschidde budgetär Bewäertungsmethode méi no beienee bruecht gi fir zukünfteg Konfusiounen ze vermeiden. Och d'Diversifikatioun vun eiser Ekonomie soll weider no vir gedriwwe ginn, d'Land misst fir déi drëtt industriell Revolutioun gemaach ginn. Natierlech huet de Claude Haagen och de Budget 2017 selwer resuméiert.

De Surplus vun der Produktivitéit muss an dësem Fall bei de schaffende Leit ukommen a firwat net an enger Verréngerung vun der Aarbechtszäit bei selwechtem Salaire. Digitalisatioun Erhéijung vun der Produktivitéit a Verréngerung vun der Aarbechtszäit mat deem selwechte Salaire, wieren an deem Fall vun allen ekonomeschen Acteuren acceptéiert, well se jidderengem eppes géife bréngen. Ech erlabe mir dofir eng Motioun am Numm vun der Majoritéit vun der commission des finances et du budget ze deposéieren, déi Téléaarbecht soll favoriséieren. Momentan läit d'Téléaarbecht hei zu Lëtzebuerg bei ronn 6% vun de schaffende Leit, déi een Dag, also 8 Stonne pro Woch, op den travail à distance zréckgräifen. An dëser Motioun froen ech d'Regierung fir Pilotprojeten an der Téléaarbecht an ëffentleche Secteur, bei de Verwaltungen a bei de Ministèren ze lancéieren.

Mat 11 Milliarden Euro Staatsschold huet Lëtzebuerg eng vun den nidderegsten an Europa, gemooss um PIB sinn et 20,5%. Bis 2020 sollen et awer 23,7% vum PIB ginn, domadder läit d'Regierung awer ëmmer nach wäit besser wéi dat selwer festgesaten Ziel vu maximal 30% vum PIB.





An déi 23,7% géifen och nëmmen erreecht ginn, wann all am Budget pluriannuell geplangten Empruntë géife gezu ginn. Dee fir dëst Joer geplangten Emprunt soll jo, wéi lescht Woch annoncéiert, eréischt am éischten Trimester 2017 gezu ginn, bis dohin huet de Finanzministère sech op aner Manéier déi néideg Liquiditéit besuergt, de Budgetsrapporter Claude Haagen schwätzt an dem Kontext vu flexibeler a moderner Finanzpolitik déi der ekonomescher Realitéit Rechnung géif droen.



De Finanzminister hätt, zum Beispill, zum Enn vum Joer keen Emprunt iwwer 1,5 Milliarden gezunn, obwuel deen autoriséiert gewiescht wier, esou de Claude Haagen. De Ministère hätt léiwer à court terme Suen zu engem Taux vu 0% geléint. Dat hätt kéinte gemaach ginn, well d'Banken, iwwert d'Decisioun vun der EZB, op hire Liquiditéitsreserven e negativen Taux vu 0,4% hätte misste bezuelen, esou de Budgetsrapporter.

Éier den nächsten Emprunt erauskënnt, huet de Claude Haagen un d'Méiglechkeet vun engem Volleksemprunt erënnert. Esou Wäertpabeiere sinn net nëmme groussen a meeschtens institutionellen Investisseure virbehale mee kënnen och vu Privatleit kaaft ginn.



D'Chambre des Fonctionnaires hätt an deem Kontext d'Fro opgeworf, firwat d'Regierung net erëm op de Wee vun engem emprunt populaire géif zréckgräifen, esou de Claude Haagen. Et wier gewosst, dass en emprunt populaire, am Prinzip, méi deier géif ginn, well e méi opwendeg wier fir den Emetteur wéi wann den Emprunt bei e puer groussen institutionellen Investisseuren, wéi Banken, Pensiounsfongen a Liewensversécherungen placéiert géif ginn. Et wier trotzdem eng Iwwerleeung wäert en emprunt populaire opzeleeën fir de Spuerer d'Méiglechkeet ze ginn an eng Lëtzebuerger Staatsobligatioun ze investéieren, esou de Claude Haagen.



D'Debatten iwwert de Budgetsprojet 2017 an der Chamber zéien sech nach iwwert den Dënschdeg, de Vote ass da fir de Mëttwoch de Muere geplangt.

Um Mëttwoch de Muere schwätzt de Finanzminister Pierre Gramegna virun der Chamber iwwert de Budget 2017.