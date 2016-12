E Verbuet, fir Hausdéieren ze halen, plus eng Geldstrof vu 500 € fir een Ugekloten an eng Geldstrof vu 750 € fir deen aneren. Mat där Fuerderung koum um Dënschdeg de Mëtten um Dikrecher Policegeriicht eng Affär vun Déierequälerei op en Enn. D’Uerteel gëtt den 10. Januar gesprach.

Am Abrëll hat “Déieren an Nout” d’Faite gemellt kritt, déi awer zum Deel méi wäit zréckgoungen. D’asbl huet och als Partie Civile de symboleschen Euro Schuedenersatz gefrot. Deen ee Mann war Proprietär vun engem Hond, deen an der Tëschenzäit verstuerwen ass. Deen anere Mann sollt zanter 2012 nom Déier kucken. Déi zwee hate virun allem eng Wonn vum Mupp net versuergt. Deen hat de Karabinerhoke vun der Ketten, mat där hien ugestréckt war, an der Haut hänken amplaz am Halsband! Donieft gouf den Hond an engem delabréierte Schapp gehalen, e war permanent ugestréckt an et gouf net all Dag no him gekuckt.