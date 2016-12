Kuerz nom Iwwerfall war d'Police op der Plaz. © Police

Um Stater Geriicht huet en Dënschdeg de Prozess ëm en Iwwerfall am Mäerz 2013 op eng Luxus-Bijouterie an der Stad ugefaangen.

Den zwee Ugeklote vu 34 a 45 Joer gëtt virgehäit, beim Iwwerfall an der Mëttesstonn 39 Aueren am Wäert vun net grad 460.000 € matgoe gelooss ze hunn.

Geriicht: Iwwerfall Bijouterie / Reportage: Eric Ewald



D’Brigangen haten dofir eng Ausstellungsfënster futti geschloen. Donieft hate si eng Waff bei sech, mat där si 3 Employéen, eng Cliente an e Sécherheetsbeamte menacéiert haten.

Et war alles ganz séier gaangen, well den Iwwerfall hat net emol eng Minutt gedauert! Op d’mannst 4 Auteure sollen dra verwéckelt gewiescht sinn. Ee Mann hat d’Dier mat engem Been opgehalen, nodeems de Sécherheetsmann him opgemaach hat, wouropshin zwee Komplizen an d’Geschäft erakoumen a Cagoulen ugedoen hunn. Deen een hat d’Waff op sech, deen aneren huet d’Vitrine geraumt an deen Drëtten huet probéiert, fir eng weider futti ze maachen, wat him awer net gelongen ass. Mat den Aueren an enger gieler Plastikstut si si fortgelaf. D’Biller vun enger Iwwerwaachungskamera hunn dono gewisen, dass nach e véierte Mann misst dobäi gewiescht sinn, deen eng Wallis op Rieder bei sech hat.

D’Police hat nom Iwwerfall en Zeienopruff lancéiert. Doropshin hat sech en Hobbyfotograf gemellt, deen den Owend virum Iwwerfall zoufälleg eng Foto vun engem Mann virun där Fënster vun der Bijouterie gemaach hat, déi den Dag drop geraumt gouf.

Eng 8 Méint nom Iwwerfall goufen zu Berlin déi zwee Männer festgeholl, déi elo virun de Lëtzebuerger Riichtere stinn, dat och op Grond vun de Kleeder a Schong, déi de Mann op der Foto un hat. Deen huet zouginn, den Dag virum Iwwerfall am Grand-Duché gewiescht ze sinn. Mam Iwwerfall wëllen déi zwee awer näischt ze dinn hunn. Hiren Handydonnéeën no ware si allerdéngs alle béid an der Stad, net wäit vun der Luxus-Bijouterie ewech. Donieft hat sech den zweete Beschëllegten den Enquêteuren no och den Dag virum Iwwerfall am Buttek Auere weise gelooss. Zu gudder Lescht ginn déi zwee, duerch hir DNA, och mat ähnlechen Iwwerfäll, datselwecht Joer an Däitschland an a Frankräich a Verbindung bruecht.