D'Stad Lëtzebuerg wëll prinzipiell vum Virkafsrecht op Wunnengen Gebrauch maachen, dat der Gemeng am Kader vum Pacte Logement zousteet. An déi Wunnengen da fir interessant Präisser viruvermëttelen. Dat huet d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer um Mëttwoch de Moien um City Breakfast annoncéiert. "Mir wëllen, datt déi Wunnengen och deene Leit zoukommen, fir déi se geduecht waren", esou d'Buergermeeschtesch.



Dem Gesetz no musse bei engem PAP vun iwwert engem Hektar jo 10 Prozent vun de Wunnenge fir Leit reservéiert ginn, déi fir sozial Primme vum Staat eligibel sinn. Gëtt de Promoteur déi Wunnengen bannent zwee Joer net lass, kritt d'Gemeng eben ee Virkafsrecht.





Logement: Explikatioune vum Patrick Goldschmidt.



Dat gouf dann och schonn vereenzelt genotzt, zum Beispill am Fall vu 4 neien Appartementer an der Millebaach, déi d'Stad Lëtzebuerg elo zu interessante Präisser ka viruginn. An dat well den Terrain an enger éischter Phas kann erausgerechent ginn. Dee kann de Proprietaire dann no 13 Joer optional nach nokafen.Sollt d'Stad Lëtzebuerg se och zu deenen attraktive Präisser nach net verkaf kréien, da ginn se eben an d'Locatioun. Méi Informatiounen heizou op vdl.lu

D'Stad Lëtzebuerg huet fir Silvester dëst Joer nees ee Programm preparéiert, wann och nëmmen ee klengen



Ronderëm d'Äispist um Knuedler wäert an der leschter Nuecht vum Joer een DJ fir Stëmmung suergen. Dernieft ginn op engem Ecran Biller vun de Feierlechkeeten aus aller Welt gewisen.



Ee Freedefeier awer gëtt et dëst Joer net méi. Dernieft war et um Mëttwoch de Moien am City Breakfast de Rappel, datt am Prinzip laut dem Gemengereglement och keng privat Freedefeier zougelooss wieren - och wann de Schäfferot dat elo net géing kontrolléieren an och sanktionéiere goen, esou de Schäffe Patrick Goldschmidt.





Extrait Patrick Goldschmidt iwwer de Programm fir Silvester



Extrait Sam Tanson iwwer Mobilitéit op Silvester



Fir d'Mobilitéit ass an der Silvesternuecht op alle Fall awer gesuergt.

An d'Personnes à mobilité réduite kënnen natierlech op de Call-a-Bus zeréckgräifen.

Verschidde Sécherheetsmesuren, déi no der Attack zu Berlin elo och an der Stad Lëtzebuerg implementéiert goufen, bleiwe bis Silvester bestoen



Dat huet d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer de Moien am Kader vum City Breakfast confirméiert.



Déi Bëtongsbléck, déi d'Chrëschtmäert schütze sollen, ginn zwar mat der Fermeture vun de Mäert nees ewechgeholl. Op der anerer Säit awer bleiwen aner Mesurë bestoen, wéi z.B. déi erhéichte Präsenz vu Sécherheetskräften oder de Bëtongsblock fir op de Knuedler.



Vun der Buergermeeschtesch Lydie Polfer war et dann och nach den Appell, sech net aschüchteren ze loossen. Natierlech wier et richteg a wichteg, virsiichteg ze sinn. Ma et wéilt een awer och virun, kënnen an enger oppener Stad wunnen.