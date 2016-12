An Nuecht vum Dënschdeg op e Mëttwoch, géint 1.00 Auer, ass zu Warken an der Rue de Welscheid eng Madame an en Auto gerannt, dee geparkt war.

Si huet der Police ugeruff a gemellt, si hätt en Accident gehat, mä et géif hir gutt goen. Si huet der Police och doropshin d'Nummereschëlder vun den implizéierte Gefierer matgedeelt. Wou d'Police dunn op der Plaz war, hunn d'Beamte misste feststellen, dass d'Nummereschëlder net mat deem iwwert enee gestëmmt hunn, wat d'Fra der Police iwwer Telefon gemellt hat.Et ass dunn och festgestallt ginn, dass si eleng den Accident verursaacht hat, well si ofgelenkt war an d'Kontroll iwwert hiert Gefier verluer hat. Si war an e geparkten Auto gerannt, wouropshin sech hiert Gefier ëm sech selwer gedréint hat. Den Auto an dee se gerannt ass, duerch den Opprall, e puer Meter weidergeschleidert ginn.D'Ursaach fir d'Oflenkung war wuel en ze héijen Alkoholpegel. De Führerschäin gouf agezunn.An der Nuecht vum Dënschdeg op e Mëttwoch géint 2.30 Auer, ass zu Stroossen an der Route d'Arlon, e Chauffer mat 75km/h amplaz mat den erlaabte 50km/h laanscht eng Verkéierskontroll gefuer.Wou den Auto ugehale gouf, hunn d'Beamten Alkohol geroch. Den Alkoholtest huet erginn, dass den erlaabte Wäert tatsächlech däitlech iwwerschratt war. De Chauffeur krut e provisorescht Fuerverbuet.