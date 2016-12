Um Mëttwoch kuerz no 15 Auer koum et op der N22 zu engem uergen Accident, wéi en Auto an e Bam gerannt ass.

© RTL Télé Lëtzebuerg - Domingos Oliveira

De Mann um Steier hat mussen aus hirem Gefier befreit ginn. Hie gouf schwéier blesséiert, soll awer net e Liewensgefor sinn. E Gouf mat der Air Rescue an d'Spidol geflunn.D'Strooss war nom Accident gespaart ginn, ass antëscht awer nees op.Firwat et zum Accident komm ass, steet nach net fest. De Chauffer hat d'Kontroll verluer an hat doropshi mat der Chauffersäit e Bam gesträift. Duerno krut en e Bam op der anerer Säit vun der Strooss ze paken.Nieft der Air Rescue waren och Rettungsdéngschter vu Réiden/Atert am Asaz.De Parquet gouf iwwer den Accident informéiert.