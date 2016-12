Et geet ëm de Régime spécial beim Finanzement vun der Kathedral. An deem Sënn gouf och d'Konventioun fir d'Basilika vun Iechternach guttgeheescht.Et gouf festgehalen, dass bei der Kathedral d'Käschten zu 50% vum Staat an déi aner 50% vun der Gemeng Lëtzebuerg iwwerholl ginn. Wat d'Basilika iwwerdeems betrëfft, gëtt och an dësem Fall d'Halschent vum Staat iwwerholl, souwéi ee Véierel vun der Gemeng Iechternach an den anere Véierel vum Bistum.