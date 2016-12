Luxleaks: Fräisproch gefrot (21.12.2016) Am Luxleaks Appell Prozess froen d''Affekote vum Haaptugekloten de Fräisproch PWC op en neits de symboleschen Euro

A weider: "Wann Der den Antoine Deltour veruerteelt, da falen zu Stroossbuerg Riichter vum Europäesche Mënscherechtshaff vum Stull!"

Dat sot dem Beschëllegte säi franséischen Affekot am zweete sougenannte Luxleaks-Prozess op der Cour d’appel an der Stad. Den Antoine Deltour géif de Kritäre vum Whistleblower entspriechen.

Fir de Me Bourdon kéim säi Client dann och an en ABC-Buch iwwer Whistleblower, nieft ë.a. engem Edward Snowden, an e Fräisproch, duerch d’zwee Riichter, géif och a sou e Buch kommen; dogéint kéint een d’Doudesannonce vu Whistleblower schreiwen, wann d’Cour d’appel den Affekote vu PricewaterhouseCoopers no kéim. Den Antoine Deltour hätt seng Versioun net geännert, wat d’Fro ugeet, vu wéini un hie Whistleblower war; et wär een dat och net op der Sekonn, mä et géif een eng Evolutioun duerchmaachen. Säi Mandant hätt Steierpraktike materlieft, déi géint säi Gewësse goungen, a vun do u wär hie Whistleblower gewiescht. Et wär och zu zwee Akte vum Antoine Deltour komm virum zoufällege Fanne vun den Dokumenter, déi hie matgoe gelooss huet, an deen hätt net gewosst, wat hie mat den Dokumenter maache sollt, well hien nodenke wollt. E Fräisproch géif keng Béchs vun der Pandora opmaachen, an dat ganzt positiivt Recht géif op der Säit vum Antoine Deltour stoen, sot säi franséischen Affekot.

Säi lëtzebuergeschen huet iwwerdeems betount, de fréiere PwC-Mataarbechter ze verdeedegen, well dee fir eng nobel Saach stéing, och wann der vill gesot hätten: Wéi kanns De? Och de Me Philippe Penning huet de Fräisproch vum Antoine Deltour verlaangt an erkläert, PwC hätt kee Schued duerch d’Affär gehat a just de symboleschen Euro gefrot, fir net nach weider Ueleg op d’Feier ze geheien.

Den Affekot vu PwC huet dat ganz anescht gesinn! Déi fréier Employéen Antoine Deltour a Raphaël Halet wäre keng Whistleblower: Deen zweete wär vum Detektiv zum selwer ernannte Whistleblower ginn, iwwerdeems deen éischte sech eréischt 2014 als Whistleblower z’erkenne ginn hätt, wéi e Prozess géint hien ofzegesi war. Et hätt een trotz Schued just de symboleschen Euro gefrot, woubäi d’Klaue vun Dokumenter net ze toleréiere wär, sou de Me Hervé Hansen, deen um Enn vu sengem Plädoyer gemengt huet, d’Geriicht sollt confirméieren, dass PwC als Affer unzegesi wär.