Op Facebook weist de Spriecher vun déi Jonk Gréng, de Bob Picard, sech selbstkritesch an trëtt vu sengem Posten als Spriecher zréck.

De Bob Picard seet op Facebook, datt hie laang selbstkritesch iwwerluecht hätt an zur Conclusioun komm wier, datt en net gréng genuch wier fir un der Spëtzt vun der grénger Jugendpartei ze stoen.

Doppelmoralesch Politiker an Aktiviste géifen et scho genuch ginn zu Lëtzebuerg, hie wéilt net méi zu deene gehéieren.

Wann een an engem Comité vun Déi Gréng géif sëtzen a méi Apple-Produite wéi Comitésmemberen um Dësch wieren, géif senger Meenung no eppes schif lafen. D'Mënscherechter wären anscheinend awer net sou wichteg, wéi ëmmer behaapt géif ginn. D'Ausnahm géif dacks d'Regel maachen. Vu Ceta guer net ze schwätzen. Éier hie weider eng Politik enger Mënschegrupp imposéiert, géif hie gäre bei sech selwer ufänken.





De President vun déi Gréng, de Christian Kmiotek seet am, datt hien déi jugendlech Vehemenz vum Bob Picard novollzéie kéint. Allerdéngs géif et an der Regierung Contraintë ginn, mat deenen ee sech misst ausernee setzen. Als Regierungspartei misst een och Kompromësser agoen, dat misst ee wëssen.

De Bob Picard war zanter Februar Spriecher vun déi Jonk Gréng.