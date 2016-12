Zu Suessem huet et e Mëttwoch den Owend géint 23.30 Auer an engem Appartement an der rue de l'industrie gebrannt.

Eng Persoun gouf beim Feier blesséiert, mellt den 112.

Géint 21.30 Auer, respektiv 21.45 Auer hu Poubellen zu Bouneweg op der Place Leon XIII an um Houwald an der Rue Dr. Joseph Peffer gebrannt. Op der Plaz waren d'Pompjeeën aus der Stad, vun Hesper an d'Police.



A géint 19.45 Auer war e Feier an engem Gebai um Kierchbierg gemellt ginn, um Circuit de la foire. Hei hat et an engem Stock fir Botzmaterial gebrannt. Eng Persoun gouf verwonnt.