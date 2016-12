Eng Ännerung ass déi, dass aus dem Revenu minimum garanti, de Revenu d'inclusion sociale gëtt. Wéi et an engem Communiqué geheescht huet, wéilt een d'Beneficiairë méi responsabiliséieren an d'Chancen op eng sozial Inclusioun erhéijen. Mam neie System soll een am Kampf géint d'Aarmut besser opgestallt sinn an dëse soll eng administrativ Vereinfachung mat sech bréngen. Eng weider Ännerung ass déi, dass an Zukunft d'ADEM den Uspriechpartner vun de Beneficiairë vum Revis ass. Dofir mussen sech déi betraffe Leit, dann och beim Aarbechtsamt aschreiwen, fir vun dëser Mesure kënnen ze profitéieren. Ausbezuelt gëtt de Revis, grad wéi elo den RMG vum Fonds national de solidarité. Donieft gesäit d'Reform vir, dass och de Berechnungsmodus ännert. Engersäits gëtt et an Zukunft eng "allocation d'inclusion" an anerersäits eng "allocation d'activation". Een Deel vum Montant ass ee Forfait pro Persoun a fir déi lafend Käschte vum Stot. Wa Kanner do sinn, geet dee Montant an d'Luucht.



Donieft gouf e Mëttwoch am Regierungsrot och d'Konventioun iwwert de Finanzement vun der Kathedral an der Basilika approuvéiert.



Da gouf nach den nationalen Aktiounsplang géint Mënschenhandel ugeholl an et gouf decidéiert, dass ee Koordinatiounscomité geschafe gëtt fir den Tour de France, den d'nächst Joer duerch eist Land fiert.



Een anere Punkt war den nationalen Aktiounsplang iwwert de Kaméidi, den den Eisebunns- souwéi Stroosseverkéier an d'Aviatioun betrëfft. Hei gëtt an Zukunft systematesch kontrolléiert, wéi eng Repercussiounen de Kaméidi kënnen entstoen. Donieft sinn och Sensibiliséierungsaktioune geplangt.



PDF: De Resumé vum Regierungsrot.