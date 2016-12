© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

12 Joer Prisong, 8 dovu mat Sursis probatoire: Dat ass d’Strof, zu där um Donneschdeg de Moien um Dikrecher Geriicht e Mann veruerteelt gouf, dee wéinst versichtem Mord ugeklot war.

D’Oploe sinn, dass sech de Mann psychiatresch behandelen an d’Partie civilen indemniséiere muss. D’Fra krut Schuedenersatz an Héicht vun net grad 6.400 € zougesprach, iwwerdeems de Schued vum Mann duerch eng Expertise genee soll gekläert ginn.

Am Oktober zejoert hat den Ugekloten zu Schëmpech a Richtung vun enger och 63 Joer aler Fra an engem 53 Joer ale Mann geschoss, déi zesummen op der Terrass vun der Fra hirem Haus waren.

Dobäi war dee Mann un der rietser Schëller blesséiert ginn. Hien hat dem Beschëllegten d’Waff awer nom 1. Schoss ofgeholl kritt.



Fir de Vertrieder vum Parquet hätt den Ugekloten d’Fra fir d’éischt bei sech doheem bedreet. Nodeems si fort koum an heemgefuer war, hätt hien eng Waff geholl a wär 80 Kilometer gefuer, fir bei si ze kommen, soudass een net vun enger spontaner Dot schwätze kéint.

De Beschëllegte blouf dogéint bei senger Versioun, dass hie sech zu Schëmpech ëmbrénge wollt. D’Fra hätt deen Dag Schluss mat him gemaach an hien hätt wëlle verstoe firwat. Hien hätt gesot: „Wann s De mech verléiss, bréngen ech mech ëm!“, an net, dass hie si wéilt ëmbréngen. Hien hätt stierwe wëllen. Si sollt hien dobäi gesinn, huet de Mann erkläert, deen nach betount huet ze bedaueren, wat geschitt ass.

Do virdrun hat e Psychiater deklaréiert, de Mann hätt sech, nodeems d’Fra him sot, et wär Schluss, ouni Hoffnung gespiert. Hien hätt du wëlle virun hir stierwen. Hie wär dëser Fra begéint, ee Joer, nodeems eng aner, déi hie kennegeléiert hat, onerwaart gestuerwe war, wat hie markéiert hätt. De Mann hätt kee gréissere psychesche Problem, wär komplett responsabel an hätt eng favorabel Zukunft, wann hien u sech schaffe géif.