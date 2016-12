E jonke Mann, deem d’Fälsche vun engem Krankeschäi virgehäit gi war, gouf de Moien um Stater Geriicht fräigesprach.

Wéinst gefälschtem Krankeschäi viru Geriicht / Eric Ewald



Hie war ugeklot, well hien tëscht November zejoert an Abrëll dëst Joer 4 Mol e falsche Certificat an der Schoul ofginn hat. De President vum Geriicht huet dat keng gutt Iddi fonnt.

"Dat hate mer scho laang net méi an et ass mat dat Dommst, wat ech héieren hunn. En Certificat ze fälschen, fir net mussen an d’Schoul ze goen!" Dat sot de Riichter, nodeems hien de Beschëllegten an den Zeiestand geruff hat. Deen huet vun enger Dommheet geschwat an dovun, dass hien, obwuel dee Moment op der 13ème, net immens motivéiert war. “Dir hätt solle schaffe goen, dann hätt Der nees Loscht gehat, fir an d’Schoul ze goen!”, huet de President doropshi gemengt an de jonke Mann gefrot, ob seng Motivatioun dann elo méi grouss wär. “Jo, an d’Leeschtunge sinn zimlech gutt!”, war d’Äntwert vum Ugekloten, deen nach sot, en ale Krankeschäi selwer nogemaach an ausgefëllt ze hunn. De jonke Mann wëll iwwregens studéiere goen, Fachrichtung Psychologie.Eng Enseignante vum Beschëllegte sot aus, deen hätt relativ vill gefeelt, och iwwer méi e laangen Zäitraum. Well d’Certificate vun engem Spidol waren, hätt si do ugeruff. Dee Moment hätt sech erausgestallt, dass et Fälschunge waren. Si hätt dat net verstanen, well de jonke Mann e gudde Schüler ass. Si hätt awer net vill aus him erauskritt. Wéi den Ugeklote mat de Faite konfrontéiert gouf, huet hie se zouginn, hien hätt net gewosst, wéi hien aus sengem ville Feele sollt erauskommen. Firwat hie souvill gefeelt huet, dorop hätt hie keng kloer Äntwert ginn.Den Affekot vum jonke Mann huet betount, dass d’Fälschunge wuel net deem seng allerbescht Iddi war. De Beschëllegten hätt sech an eng Situatioun eramanövréiert, aus där hien net méi erauskoum. Dunn hätt hien deen uerge Feeler vum Fälsche gemaach, deen hie bedauere géif, sou de Me Knaff. Fir dës Infraktioun, déi et a sech huet, sollten Aarbechten am Déngscht vun der Allgemengheet gesprach ginn.Och fir d’Vertriederin vum Parquet waren d’Faiten net näischt, fir e Mann, deen zur Zäit vun de Faiten 22 Joer hat. Si hat, nieft enger Geldstrof, 6 Méint Prisong oder Aarbechten am ëffentlechen Déngscht gefrot.