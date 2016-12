Mat engem zolitte Sträit tëscht Ex-Liewenspartner am Oktober an der Stad gouf sech um Stater Geriicht befaasst.

Eemol ee Joer Prisong mat Sursis an 850 € Geldstrof an eemol e Fräisproch. Dat Uerteel ass en Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht am Kontext vun engem zolitte Sträit tëscht Ex-Liewenspartner, am Oktober, an der Stad gesprach ginn.

De Mann hat reprochéiert kritt, seng deemoleg Frëndin maltraitéiert ze hunn. Virun allem soll hie si e puer Sekonne laang gewiergt hunn. D’Fra soll hirersäits den Ex-Frënd ënner anerem widder eng Mauer gestouss hunn. Si krut vun de Riichteren awer zougestanen, an Noutwier gehandelt ze hunn. An dëser Affär war u sech e versichten Doutschlag zréckbehale ginn, aus deem awer um Enn just Kierperverletzunge goufen.

Geriicht/Reportage vum Eric Ewald







D’Fra, déi bestridden huet, de Mann geschloen ze hunn, sot, dass deen deen Dag ugefaangen hätt mat jäizen, well si schaffe sollt. Si wär doropshin aus der Stuff erausgaangen a vun him ugegraff ginn. Si hätt geblutt a wéi gehat, mä hien hätt hir gesot, dass si keng Hëllef sollt froen. Si hätt sech verdeedegt an Angscht gehat ze stierwen, well hien op eemol e Messer am Grapp hat. Dat hätt hien awer u säin Hals gehalen an erkläert, sech wëllen ëmzebréngen. Dono hätt hie si allerdings widder eng Mauer gedréckt, op de Canapé gehäit an do mat zwou Hänn gewiergt, ier si hien ewechgestouss hätt. D’Fra goung dono an d’Spidol, wou ënner anerem festgestallt gouf, dass si d’Nues gebrach hat.

De Mann, deen d’Faiten och bestridden huet, sot, hie wär deen Dag rose gewiescht, well d’Fra ze spéit ugefaangen hätt mat schaffen. Dowéinst hätte si Sträit kritt. Hien, deen déi Zäit vill gedämpt hätt, hätt eng Kris kritt, d’Fra awer net gestouss, mä sech just gewiert. Hien hätt si och net mam Messer verwonnt an och net gewiergt.

E Polizist huet nach ausgesot, dass de Mann nom Tëschefall an d’Psychiatrie koum an dass decidéiert gouf, hien aus dem Haus ze verweisen.