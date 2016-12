Méi wéi couragéiert hat e Mëttwoch den Owend eng Buschauffesch gehandelt, déi zu Bouneweg an der Demi-Schlechter-Strooss an hirem Gefier iwwerfall gouf.



© RTL Télé Lëtzebuerg - Domingos Oliveira



D'Fra war op hirem leschtem Arrêt ukoum, wéi en Typ, deen duerch d'hënnescht Dier an de Bus komm war, si vun hannen attackéiert a mat enger Pistoul bedreet huet. De Mann wollt d'Sue vun der Fra kréien, mä dës huet sech gewiert an dem Typ d'Waff aus der Hand geschloen.



Doropshin huet de Kärel e Messer geholl an d'Fra direkt e puer Mol verwonnt, bis datt d'Affer de Mann konnt aus der Dir stoussen a mam Bus fortfueren. Wéi sech sollt erausstellen, war d'Waff, déi am Bus léie bliwwe war, eng Gasdrockpistoul.

De Mann war ongeféier 1m85 grouss, en hat eng donkelblo Daunejackett mat enger Kaputz an och e Schal un, mat deem hie säi Gesiicht verstoppt huet, just seng nawell déck Aperhoer waren ze gesinn. D'Box vum Mann war blo an hien hat schwaarz Converse Allstars un. Hien huet gebrachen däitsch geschwat