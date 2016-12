Accident géint 8 Auer en Donneschdeg de Mueren zu Stengefort an der Arelerstroos. E Foussgänger war do vun enger Camionnette ugestouss ginn. D'blesséiert Affer koum mat der Stengeforter Ambulanz an d'Spidol.

Direkt op 3 Plaze goufen et um Mëttwoch den Owend am Éislek Alkoholskontrollen. Zu Wolz, op der Nacherstrooss an am Pommerlach goufen eng 330 Chaufferen kontrolléiert, déi hu misste blosen. 6 Chaufferen haten ze vill gedronk, Dräi krutten de Permis ofgeholl.