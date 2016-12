Beispiller duerfir géif et der vill ginn. Ëmmer méi dacks géif mat betribsinternen Iwwergangsregelunge versicht ginn, Sozialpläng oder Plans de Maintien dans l'Emploi z'evitéieren.Och datt et ëmmer méi Faux Cadres Supérieurs an de Betriber géif ginn, wier e grousse Problem. Ganz vill Leit géif just zum Kader gemaach ginn, fir se aus de Kollektivverträg erauszehuelen. Den OGBL schätzt, datt et eng 10.000 deeër Fäll op der Finanzplatz gëtt.An d'Gewerkschaft bezweifelt, datt mat der geplangter Delocalisatioun vu Computer-Centren nei Banken an d'Land kéinte gelackelt ginn.An alle Fäll fuerdert den OGBL besser Gesetzer a wëll sech an enger Reunioun mam Aarbechtsminister Nicolas Schmit am Januar duerfir asetzen.