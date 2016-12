© RTL Télé Lëtzebuerg - Domingos Oliveira

E Mann, dee wéinst versichtem Mord ugeklot war, koum en Donneschdeg de Moien um Dikrecher Geriicht besser ewech wéi vum Parquet gefuerdert. Hat deem säi Vertrieder 15 Joer Prisong, dovun eventuell en Deel Sursis mat Oploen, verlaangt, koumen am Uerteel 12 Joer Prisong, dovun 8 mat Sursis probatoire, eraus!De Mann hat am Oktober zejoert zu Schëmpech a Richtung vun enger Fra a vun engem Mann geschoss, déi zesummen op der Terrass vun der Fra hirem Haus waren ...

Versichte Mord um Dikrecher Geriicht: Rep. Eric Ewald



De Mann war dobäi un der rietser Schëller blesséiert ginn.Als Oploe goufen eng psychiatresch Behandlung vum Veruerteelten an d'Indemnisatioun vun der Fra a vum Mann festgehalen. Bis ewell steet awer just de Schuedenersatz fir d'Fra an Héicht vun net grad 6.400 € fest; de geneeë Schued vum Mann soll duerch eng Expertise erausfonnt ginn.4 Joer feste Prisong bedeiten, dass d'Geriicht der Iwwerzeegung war, et hätt eng Intentioun virgeleeën, fir d'Leit dout ze maachen, huet de Me Sam Ries, Affekot vum Condamnéierten, den Uerteelssproch dono kommentéiert. Elo misst een awer d'Uerteel ofwaarden, fir ze kucken, wéi d'Geriicht et motivéiert huet. Dann eréischt kéint ee kucken, wéi een drop reagéiert, ob een d'Strof, déi ënnert der Fuerderung vum Parquet läit, acceptéiert oder awer probéiert, déi eege Vue duerchzekréien, datt keng Intentioun, d'Leit ëmzebréngen, virgeleeën hätt.Dass Circonstances atténuantes zréckbehale goufen, géif wuel heeschen, dass d'Riichter sengen Argumenter zum Deel nokomm wären, sou de Me Sam Ries. Et wär z.B. net ze kontestéieren, dass säi Client mam Liewen ofschléisse wollt; et géif sech awer d'Fro stellen, vu wéini un hien dat wollt: vun Ufank un oder wollt en een anere matrappen? Ma och dofir misst een elo mol d'Uerteel liesen, well déi Fro wuel doran diskutéiert gëtt ...Wat d'Oploen ugeet, wär d'psychiatresch Behandlung absolut ubruecht - dat war jo souguer deelweis gefrot vun der Defense; bleift nach d'Indemnisatiounsfro vum Mann, wou d'Expertise nach dauert.Dem Affekot vum Condamnéierten no hätt deen och net ofgestridden, engem anere Schued gemaach ze hunn, an hie wéilt d'Partie-civilen dofir entschiedegen.