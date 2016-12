Eklat am Staatsministère: Äerzbëschof ënnerschreift net (22.12.2016) Jean-Claude Hollerich refuséiert, Spezial Konventioun iwwer Finanzement fir Iechternacher Basilika z'ënnerschreiwen. Well och Iechternach hien ugesicht huet.

© J. Ries/RTL Télé Lëtzebuerg

De Jean-Claude Hollerich



De Bëschof Jean-Claude Hollerich hat jo via Facebook matgedeelt, datt hien en Donneschdeg eng Assignatioun fir op d'Geriicht vum Dierwiechter krut. D'Requête koum vum Syndikat vun de Kierchefabriken Syfel a vu ronn 100 Kierchefabriken am Land.Op Nofro hinn heescht et vum Syfel, datt ee sech senger Linn trei bleift an d'Conventioun tëscht dem Bistum an der Regierung vum Januar 2015 ufecht. Mat senger Ënnerschrëft géif de Bëschof d'Kierchefabriken zu eppes verflichten, wouzou hien net d'Recht hätt, heescht et weider.

De Bëschof seet, datt wann ee virun de Chrëschtdeeg viru Geriicht geruff gëtt, da wier dat net schéin. Et wier eng Saach, eng Suerg ze hunn, et wier eng aner fir vu Refus vun Dialog ze schwätzen, wann ee just de Choix kritt, d'Positioun vum aneren unzehuelen.De Bistum huet sech en Affekot geholl. Eisen Informatiounen no ass déi selwecht Assignatioun un d'Regierung an de Staat nach bis d'Enn vum Joer erausgaang.Wat den Inneminister ugeet, hätt deen d'Gemengen an d'Flicht geholl, wat d'Trennung vu Kierch a Staat betrëfft, hien hätt dozou och kee Recht gehat, esou de Syfel.Déi Assignatioun goung och un de Premier Xavier Bettel.