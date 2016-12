Indexation déclenchée: adaptation des salaires, traitements et pensions (+2,5%) au 1er janvier 2017. STATEC communiquera les détails demain. — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) December 22, 2016

E Freideg sollen et weider Detailer vum Statec ginn.D'Indextranche war jo schonn e puer Mol annoncéiert ginn, déi Kéier soll se dann elo wierklech erfalen ...... an zwar op den 1. Januar. Dat bedeit, datt Léin, Gehälter a Pensiounen ëm 2,5% eropginn.Déi lescht Indextranche gouf et am Oktober 2013.