"Net all Urgence ass e Fall fir d'Urgencen!" (22.12.2016) Eng nei Informatiounscampagne vum Gesondheetsministère iwwert déi 3 Maisons Médicales de garde hei am Land.

Extrait Lydia Mutsch



Presentéiert gouf d'Campagne en Donneschdeg vun der Gesondheetsministesch Lydia Mutsch.Bal een Drëttel vun der Populatioun hei am Land géing net wëssen, dass et dës iwwerhaapt ginn. Domat soll elo Schluss sinn. Deplianten, Reklammen am Kino an um Radio sollen d'Leit doriwwer informéieren, dass et besser ass fir kleng Saachen, also zum Beispill mat Bauchwéi, Gripp oder Féiwer, an d'Maison Médicale ze goen.

Där ginn et der 3 am Land, zu Ettelbréck, zu Esch an an der Stad. An déi sinn op all Dag op vun Owes 20 bis Moies 7 Auer a während Feierdeeg an de Weekend souguer 24 Stonne laang riicht duerch.