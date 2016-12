Dat huet d'Veronique Eischen vum OGBL um Donneschdeg op enger Pressekonferenz kritiséiert. Dat géif sech op e puer Punkte weisen, ugefaange mat Konventiounen, fir déi et keng Base légale géif ginn.





OGBL / Reportage Nico Graf



Esou géif dat bei der Rothschild-Bank gemaach ginn. Do sollen d'Informatik an d'Schwäiz transferéiert ginn an dowéinst sollen eng 18 Informatiker hiren Job verléieren. Amplaz elo déi legal Weeër ze goe mat Sozialpläng oder plans de maintien dans l'emploi kréichen déi Leit Konventioune proposéiert, wou d'Gewerkschaften net matschwätze kéinten, Konventiounen, déi nom Motto Vogel friss oder stirb missten acceptéiert ginn.

An dann, seet d'Veronique Eischen, géif et op der Finanzplaz eng nei Moud ginn, déi Faux cadres supérieurs. D'Leit géifen aus dem Kollektivvertrag erausgeholl ginn, well se gesot kréichen, si wiere Cadres supérieurs, woubäi d'Konditioune fir d'Cadres supérieurs, déi vum Gesetz gesat sinn, net respektéiert géife ginn, esou d'Veronique Eischen. De Cadre supérieur géif nämlech virgesinn, dass d'Leit eng méi héich Pai solle kréien, par Rapport zu deenen, déi um leschte Grad vum Barème vum Kollektivvertrag stéingen. E kéint sech seng Aarbechtszäiten esou leeën, wéi e wëll, an en hätt e richtege Pouvoir de direction. Déi Konditioune wieren a 99% vun de Fäll net ausgefëllt, esou d'Gewerkschaftlerin.

Et géif nëmmen drëms goen, d'Leit aus dem Kollektivvertrag erauszekréien a se géife souzesoen erpresst ginn, esou Kontrakter ze ënnerschreiwen. Beim OGBL schätze se, datt et eng 10 000 där Fäll op der Finanzplaz gëtt. Anere Problem: déi geplangten Delokalisatioun vu Banke-Computer-Zentren an d' Ausland.



Wann am Kader vum Brexit Banken hiren Haaptsëtz op Lëtzebuerg leeën, géife se net mat der Masse vun den Employéeë kommen, esou d'Veronique Eischen. Alles dat, wat Backoffice an IT-Servicer wieren, géif op der selwechter Plaz bleiwen. Mir kréichen hei dann eng gewëssen Zomm un Aarbechtsplazen, mä dat wieren der der Gewerkschaftlerin no net ganz vill.

An all dëse Fäll fuerdert den OGBL eng besser Legislatioun a wëll och an deem Sënn beim Aarbechtsminister Nicolas Schmit intervenéieren.

D'Veronique Eischen sot weider, vun der ABBL kréichen d'Gewerkschafte keng genee Zuelen iwwer déi Faux cadres. Genee déi Zuelen wëll de Marc Spautz (CSV) och mat enger Question parlementaire vum Aarbechtsminister Nicolas Schmit gewuer ginn.