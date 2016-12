Police kuerz nom Iwwerfall op der Plaz. © Police

Ech froe mech awer, ob hei net e Justizfeeler virläit an d’Police net op enger falscher Spuer war, dofir froen ech de Fräisproch!"

Dat sot wéi gesot den Affekot vun engem vun den zwee Ugekloten en Donneschdeg um Stater Geriicht am Prozess ëm en Iwwerfall, am Mäerz 2013, op eng Luxus-Bijouterie an der Stad.



Geriicht/Reportage vum Eric Ewald





Et gëtt den zwee Beschëllegte vu 34 a 45 Joer jo reprochéiert, bei deem Iwwerfall an der Mëttesstonn 39 Aueren am Wäert vun net grad 460.000 € matgoe gelooss ze hunn. Dofir haten d’Brigangen eng Ausstellungsfënster futti geschloen; si haten donieft eng Waff bei sech, mat där si 3 Employéen, eng Cliente an e Sécherheetsbeamte menacéiert haten.

Fir de Me Stroesser huet deen Iwwerfall an der Stad e Lien mat Affären an Däitschland a baséiert déi Lëtzebuerger Enquête op där am Nopeschland, déi sech mat enger Rëtsch vu Faiten, bannent engem Zäitraum vun 9 Méint an deem Joer 2013, befaasst huet. Den Affekot huet ervirgehuewen, dass säi Mandant de Chef vun enger Band soll sinn, déi fir 10 Iwwerfäll, 8 an Däitschland, een a Frankräich an deen an der Stad, responsabel war, den däitschen Dossier géif d’Bedeelegung vu sengem Client beim Iwwerfall an der Stad awer onméiglech maachen.

Et misst een Zweiwelen drun hunn, dass de Mandant op enger Foto an der Bijouterie ass, déi am Virfeld vum Iwwerfall gemaach gouf; de Mann dorop géif him gläichen, et misst hien awer net sinn. Och hätten d’Zeie vum Iwwerfall hien net erëmerkannt. Donieft géif et kee Beweis dofir ginn, dass säi Client den Handy, deen am direkten Ëmfeld vun der Bijouterie reperéiert gouf, zu Lëtzebuerg benotzt huet. Et wären DNA-Spuere vun deenen zwee Ugekloten op deem Handy, wat een deemno net virubrénge géif. Doriwwer eraus wär bei deenen am Ganzen 10 Iwwerfäll an Däitschland, a Frankräich an an der Stad net ëmmer déiselwecht Aart a Weis fir virzegoe gebraucht ginn.

Zu gudder Lescht wär nach ze notéieren, dass keng Auer vun dësem lukrativem Iwwerfall erëmfonnt gouf, dass dee ganz séier goung, en hat net emol eng Minutt gedauert, an dass och net op Gewalt zréckgegraff gouf.

Dëse Prozess, deen haut also net op en Enn koum, sou wéi et, u sech, geplangt war, geet de 5. Januar virun.