Am Luxleaks-Prozess diskutéieren d'Affekote vun de concernéierte Partien ëmmer nees doriwwer.

Den Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter zu Stroossbuerg huet fir de Schutz vu Whistleblower 6 Critèren opgestallt, déi vun all de Memberlänner am Europarot solle respektéiert ginn, wann et ëm den Ëmgang mat Lanceur d'alerte geet.



No der Definitioun si Whistleblower jo Persounen, déi wichteg Informatioune fir d'Allgemengheet aus engem geheimen oder protegéierte Ëmfeld eraus verëffentlechen. Dozou gehéiere Mëssstänn an Entreprisen, Mënscherechtsverletzungen, Datemëssbrauch oder Strofdote wéi zum Beispill Korruptioun an Insiderhandel.



Whistleblowing fält awer ënnert d’Mënscherecht vun der Meenungsfräiheet an et déngt doriwwer eraus, der genereller Informatiouns-Fräiheet vun alle Mënschen, déi soss jo net vun verschiddene Mëssstänn géinge gewuer ginn. Dofir sollen Whistleblower net onverhältnissmässeg bestrooft ginn, zum Beispill mat excessiven penalen Sanktiounen. A verschiddene Fäll soll et erlaabt sinn, fir Informatioune weiderzeginn, ouni dofir bestrooft ze ginn. All d’Staate kruten dofir operluecht, fir an hirer Legislatioun Moossnamen ze huelen fir de Schutz vun Lanceur d’alerten.



Ma wéini ass e Whistleblower elo ee Whistleblower a kann deemno vun dem Recht Gebrauch maachen a Schutz verlaangen? Wann et dem Europäeschen Geriichtshaff fir Mënscherechter no geet, dann ass dat fir d’éischt mol ofhängeg dovunner, wéi wichteg déi opgedeckten Informatiounen fir den ëffentlechen Interessi sinn.



Dann ass et och wichteg dass de Whistleblower, iert en an d’Ëffentlechkeet geet, versicht huet iwwer anere Weeër eppes un de Mëssstänn ze änneren. Zum Beispill, dass en de Patron vun engem Betrib drop opmierksam mécht, dass eppes net sou klappt wéi et soll.



Drëttens muss natierlech d’Glafwierdegkeet an d’Authentizitéit vun den Informatioune gepréift ginn.



An donieft muss och gekuckt wéi vill Schued fir den Employeur respektiv den Staat entsteet, wann Informatioune verëffentlecht ginn a wéi dëse Schued sech dann nees op den ëffentlechen Interessi auswierkt. Also ob et vläicht net esou guer een Nodeel fir d’Bierger ass, wann dës Informatiounen verëffentlecht ginn.



De fënnefte Critère vun der CEDH zu Stroossbuerg kuckt, wéi schwéier d’Sanktiounen géint den Patron sinn.



A beim leschten Punkt muss gekuckt ginn, wat de Whistleblower dozou beweegt huet, fir Donnéeën public ze maachen. Et dierf dobäi net just dorëms goen, dass de Lanceur d'alerte seng perséinlech Ëmstänn wëll änneren oder verbesseren, ma et soll wei gesot am Interêt vun all den Bierger sinn.