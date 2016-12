Op engem Parking gouf eng Fra vun engem arméierten a maskéierten Déif iwwerfall. De Mann war bei d'Fra an den Auto geklommen, wéi si grad wollt fortfueren an huet si mat enger Waff menacéiert. Hien huet Sue verlaangt, respektiv dass d'Fra géif mat him bei e Bancomat fueren.



D'Madame huet sech awer net intimidéiere gelooss. Si huet laang getut, sou dass Zeien op den Auto opmierksam goufen. Doropshin huet den Déif et mat der Angscht ze du krut, an huet sech Direktioun Zentrum ewech gemaach. Et ass him awer nach gelongen ee Laptop ze klauen. Een Zeie war dem Täter nach nogelaf, kuerz duerno huet hien dësen awer aus den Ae verluer.



Eng Sichaktioun nom Gangster ass ouni Succès verlaf. Den Täter war ëm 1.75 Meter grouss, hat ee schwaarzen Jogging un an huet franséisch geschwat. D'Police vu Réimech freet no Zeien.