Op engem vun de Stäck war de Kabel vun enger Chrëschtdeko a Brand geroden. Wéi et vun de Pompjeeën op Facebook heescht, hätten an dësem Fall d'Mesurë vum preventive Brandschutz optimal funktionéiert a gréissere Schued konnt verhënnert ginn. Och d'Evakuatioun vun de Patiente wier ouni Problemer ofgelaf. Wéi et nach heescht, hunn d'Pompjeeë just brauchen eng Kontroll duerchzeféieren an de betraffene Stack belëften.



An dem Kontext ass de Rappell, dass ee just zertifiéiert Chrëschtdagsbeliichtunge soll benotzen. Et sollt een dann och op kee Fall richteg Käerzen um Beemche festmaachen. E richtege Beemche sollt och regelméisseg genätzt ginn, Adventskränz sollen op feierfeste Supporte stoen a fir den Noutfall soll een ëmmer ee Feierläscher oder een Eemer mat Waasser bereet stoen hunn. Dréchen Adventskränz sollt een entsuergen, sou nach d'Recommandatioun vun de Pompjeeën.