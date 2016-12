X

Heiansdo ass dreemen erlaabt. Dann dierf ee Wënsch äusseren an Utopien entwerfen ...



An der Zäit tëscht de Joren ass et Usus, datt een hannescht kuckt an no vir bléckt. An der Internetredaktioun vun RTL hu mir deen Exercice och gemaach an e puer Mataarbechter gefrot, wéi eng Schlagzeile si sech fir 2017 wënschen. Wéi bei enger Fee, virun där ee just ee Wonsch fräi huet, hu mir hei och just eng Propos pro Persoun zeréckbehalen, och wann engem vill méi Saachen agefall sinn - eeschter an natierlech och manner eeschter ...



Eis Wonsch-Schlagzeile fir 2017 fannt Dir an de Billerzeilen an enger extraer Fotogalerie.



FOTOGALERIE: Meng "Wonsch-Schlagzeil fir 2017" - D'RTL-Leit hunn hir Propose gemaach!



Wat fir eng Iwwerschrëfte géifen Iech gefalen? Gitt Är Propos einfach ënnen an d'Kommentar-Feld an!



Fir Iech ze inspiréieren, hei e puer Iddien, déi eis agefall sinn, déi mer awer net zeréckbehalen hunn:



Aleppo gëtt mat internationaler Hëllef opgebaut: Lëtzebuerg iwwerhëlt de "Lead"

Space Mining: Minister Etienne Schneider op Prospektiounsrees tëscht Mars a Jupiter ënnerwee

Regierung decidéiert: grouss Vakanz am Summer zwou Woche manner laang, duerfir méi Congé fir Fuesent a Päischten

USA: President Trump renoncéiert op säi Posten zu Gonschte vum Bernie Sanders

Neie Kulturminister: Bettel gëtt Posten un Enrico Lunghi of

Nach Sputt am Budget: Lëtzebuerg investéiert 1,5% vum RNB an d'Kooperatioun

Et war net keen: An engem Testament vum Gendaarm Jos Weber steet, wien hannert den Attentater gestach huet

Shared Space: Laanscht d'Grenzen entstinn 80.000 Aarbechtsplazen, Stauen ëm 47% reduzéiert

Nei Wanteraktioun: Palais, Knuedler a Chamber maachen hir Diere fir Strummerten op

Retour furieux: Andy Schleck wënnt Vuelta

Scouts Camp um Kierchbierg: 5.000 Scouten bauen héchsten Tuerm aus Holz

Vun Aleppo op Waldbriedemes: Refugié Mohammed S. an de Gemengerot gewielt



IS kapituléiert, Fridden op der Welt

Sophie Schram an Enrico Lunghi gi sech d'Jo-Wuert



User hunn et agesinn: Frechheeten, Beleidegungen an intolerant Haasspriedegten op Facebook an op aneren Internet-Fore bréngen näischt



E Wonner: 2017 ass kee Flüchtling am Mëttelmier erdronk



An nach e Wonner: Weder eng bluddeg Selbstmordattack, nach e feigt Attentat am ganze Joer 2017.



An elo ass et un Iech ... an deemno wéi dono un eis all.



All Guddes fir 2017!