En Donneschden den Owend huet d’Police op Kierchbierg an e Flüchtlingslogement geruff ginn.

An engem Flüchtlingslogement

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Zwee alkoholiséiert Männer haten hei randaléiert a waren unenee geroden. Nodeems d’Beamten ukoumen, war eng vun de Persounen nach ëmmer net ze berouegen. Well dës Persoun eng Gefor fir sech an och fir anere duergestallt huet, gouf si mat op de Kommissariat geholl, wou si d'Nuecht an enger Zell verbruecht huet.