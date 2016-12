© AFP (Archiv)

Schluechte vu trächtege Kéi / Reportage Annick Goerens



Wéi vill trächteg Kéi ginn zu Lëtzebuerg geschluecht a misst een dës Praktik net am neien Déiereschutzgesetz verbidden? Dat sinn ënner anerem Froen, déi d'Deputéiert vun déi Gréng Gérard Anzia an Henri Kox an enger parlamentarescher Fro opgeworf hunn. Hannergrond ass e Reportage vun enger franséischer Déiereschutzorganisatioun, déi am November ganz elle Biller verëffentlecht huet. Dorop ass ze gesinn, dass ongebuere Källefcher och am ganz entwéckelte Stadium einfach entsuergt ginn. Wéi leeft dat zu Lëtzebuerg?

Et ass europawäit zwar net verbueden, fir trächteg Kéi ze schluechten, ma et sollt eigentlech just am Noutfall geschéien. Zu Lëtzebuerg géing de Pourcentage awer just bei 2-3 Prozent léien, erkläert de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen.Et ass och net ëmmer einfach ze wëssen. Wann d'Kéi bei engem Steier lafen, kann et och emol passéieren, datt eng trächteg ass an de Bauer et net weess. Donieft kënnt et awer och emol fir, datt eng Kou d'Urgence, wéi duerch eng Verletzung, geschluecht muss ginn.Am Kader vum neien Déiereschutzgesetz sollen d'Baueren dofir an Zukunft mat enger Campagne besser informéiert an op de Problem sensibiliséiert ginn. Misst ee vläicht am neie Gesetz einfach e komplette Verbuet vun der Praktik virgesinn?Ier een sech déi Fro awer stellt, wëll d'Regierung d'Etude vun der EFSA ofwaarden. Déi aktuell wëssenschaftlech Avise widdersprieche sech. D'Entschlofen hätt keng Auswierkung op d'Källefchen, ma et géing och duerch d'Ausbludde vun der Mamm stierwen an do ass dann d'Fro, wéi do den Déiereschutz agehale gëtt.D'Källefche géing beim Ausbludde vu der Mamm d'Péng awer spieren an eréischt méi spéit duerch Sauerstoffmangel stierwen, soen d'Déiereschützer. Dës Fro muss also elo vun der EFSA, der europäescher Agence fir Liewensmëttelsécherheet, gekläert ginn. Zu Lëtzebuerg wär d'Gesetzgebung iwwer d'Konditioune vum Schluechten zwar ganz strikt, mä wat d'Schluechte vun trächtegen Déieren ugeet, steet aktuell näischt am Gesetz, sou de Minister. Just am Gesetz iwwer den Transport steet, datt eng Kou, déi méi wéi 8 Méint trächteg ass, net méi transportéiert dierf ginn, och net an d'Schluechthaus.De wëssenschaftlechen Avis vun EFSA gëtt Enn Mee 2017 publizéiert an da kéint een en toute connaissance de cause reagéieren a verschidden Dispositiounen an d'gesetzlech Reglementer ophuelen, sou nach den Landwirtschaftsminister Fernand Etgen.