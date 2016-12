Zu Waarken an der Bierdener Strooss gouf en Donneschdeg de Mëtteg géint 14.10 Auer an en Haus agebrach.

© AFP (Archiv)

Onbekannter waren zu enger Kellerdier, déi net gespaart war, an d'Haus erakomm.



Do goufe Wäertobjeten an d'Autosschlëssele geklaut.



Den Auto, deen an der Garagenafaart stoung, gouf dann och geklaut. Et handelt sech ëm e VW Polo mat de Lëtzebuerger Placken MX5159.