An der Woch goufen et zwee - op den éischte Bléck - ähnlech Fäll, bei deenen awer zwee ganz ënnerschiddlech Uerteeler zustane koumen. Zwee Mol goung et ëm sexuell Relatiounen, jo Viol. Zweemol tëscht engem Volljäregen an engem Mannerjärege vu 14 Joer. Fir deen een gouf et ee Fräisproch, fir deen aneren 3 Joer Prisong mat Sursis.

Retroaktivitéit / Reportage Eric Hamus



Et geet hei ënnert anerem ëm d'Affär ëm de suspendéierte Paschtouer, deen 2008 zu Taizé a Frankräich eng sexuell Relatioun mat engem 14 Joer alen Bouf hat. De Kierchemann gëtt d'Faiten zum Deel zou, seet awer, et wier vum Bouf ausgaangen. De Mann gëtt fräigesprach



Op der anerer Säit eng jonk Koppel, de Jong soll knapps volljäreg gewiescht sinn, seng Frëndin huet der 14. Dat war Enn 2014, Ufank 2015. De Parquet saiséiert sech selwer an der Affäre an um Enn vum Appelprozess kritt de jonke Mann,haut 21 Joer al, 3 Joer Prisong mat Sursis. Vun elo un ass de Jong ee veruerteelte Kannerschänner.



Zwee Urteeler, déi dës Woch nawell fir Diskussioune gesuergt hunn a Froen opwerfen. Virun allem déi no der Retroaktivitéit.



Den Datum vun de Faite spillt hei nämlech eng ganz decisiv Roll. Haut ass et automatesch Viol, wann dat presuméiert Affer den Zäitpunkt vun der Relatioun manner wéi 16 Joer al ass. Bis 2011 loung déi Grenz awer nach bei 14 Joer. D'Faite vun Taizé awer waren 2008. D'sexuell Kontakter mam Bouf waren deemools also net illegal, nach net.



An hei kënnt den Prinzip vun der "non-rétroactivité des lois pénales" zum Droen. Ee Prinzip, deen u sech de Bierger virun arbiträren Autoritéite schütze soll. Soe mer, vu muer un ass et verbueden, rout Äppel z'iessen. Ech hunn dat awer haut nach gemaach. Sou gëtt verhënnert, datt ech iwwermuer wéinst eppes an de Prisong kommen, wat haut, um Dag vum Fait, nach legal war.



Am Droit pénal also kann ni ee Gesetz retroaktiv gëllen, dat méi eng streng Strof fir ee Fait virgesäit. Den anere Weë awer ass méiglech: Eng sougenannten "loi pénale plus douce" (z.b déi eng Infraktioun ofschaaft oder déi, natierlech imaginär, Strof fir d'Iesse vu rouden Äppel vu 4 op 2 Joer Prisong verkierzt) kann ënner bestëmmte Konditiounen awer retroaktiv gemaach ginn.



Dem Geriicht waren an der Affär ëm de Paschtouer quasi d'Hänn gebonnen. Se hunn dem Gesetz no gehandelt, an net der Moral no. Wat prinzipiell jo och richteg ass.



Commentaire vum Eric Hamus: Zwou Affären, zwee Uerteeler, eng Fro