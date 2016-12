An awer ware se beim Syfel iwwer d'Reaktioun vum Äerzbëschof en Donneschdeg am Staatsministère iwwerrascht.

Sträit tëscht Bistum a Syfel: kee wäissen Damp a Siicht. (23.12.2016) Den Daachverband vun de Kierchefabricken wäert d'Plainte géingt Bistum a Regierung net zeréck zéien. Et géif ee sech weider géint d'Konventioun wieren.

Een Dag duerno gëtt sech bekuckt an et gëtt nogeduecht, den Dag nodeems den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerech refuséiert huet, d'Conventioun iwwer d'Basilika ze ënnerschreiwen, well d'Kierchefabrick Iechternach hien op d'Geriicht hellt. De Marc Linden vum Syfel wonnert sech a mengt, elo hätte se da wuel am Äerzbistum verstan, datt et dem Syfel eescht wier mat der Plainte géint de geplangte Fong.

An awer gouf och de Marc Linden um falsche Fouss erwëscht, duerch dem Äerzbëschof säin Eklat vun en Donneschdeg. Grad well de Bëschof nach an engem Interview am Wort am Oktober gesot huet, datt hien dem SYFEL zougesteet, de Bistum an de Staat op d'Geriicht ze huelen.

Wann ee de Marc Linden freet, wéi de Syfel dann elo d'Eskalatioun erëm ofbaue wéilt, da seet hien emol fir d'éischt, wien eskaléiert hätt. De ganze Medierummel iwwer déi Assignatioun koum jo just zustan, well en Deel dovunner op Facebook komm ass.

Ee Punkt ass dem Marc Linden ganz wichteg. Et géif hei ëm d'Saach goen, also d'Gidder vun de Kierchefabricken, net ëm Persounen. Prinzipiell geet et géint déi Conventioun, sou de Vertrieder vum Syfel. Et geet net perséinlech géint de Bëschof oder den Här Kersch oder den Här Bettel. Et gëtt ëm d'Entitéit an doduerch sinn déi Leit och involvéiert. Et muss ee vun deem Punkt erofkommen, datt alles perséinlech geholl gëtt, well esou ass et net gemengt. Et geet net ëm de Bëschof säi Stull, ma eenzeg an eleng ëm d'Existenz vun de Kierchefabriken, déi wuel moderniséiert musse ginn, awer erhale solle bleiwen.

An iwwregens wier alles wat elo geschitt ze soen en alen Hutt a laang preparéiert. D'Argumenter sinn och net nei an an de leschten zwee Joer hat een déi schonn all ugekënnegt. Dozou och, datt ee viru Geriicht géif goen. Wisou d'Iwwerraschung elo esou grouss ass, kann de Marc Linden net verstoen. Vläit hat een op der aner Säit éischter domadder gerechent, datt se net géif kommen an de Syfel just "waarm Loft géif produzéieren".

An de Syfel beklot weider, datt mat him net geschwat géif ginn. Den Inneminister Kersch géif dat guer net maachen an de Bëschof net intensiv an net dacks genuch.



