Changementer ginn et och am ëffentlechen Transport. D'Bussen an d'Zich fuere just bis den Owend 20 Auer a bleiwen da bis Sonndeg de Moien 8 am Schapp stoen. Um Sonndeg an e Méindeg gëllen iwwerdeems d'Horaire vun de Feierdeeg. Et heescht sech deemno am Virfeld ze informéieren, wann een déi nächst Deeg wëll op den ëffentlechen Transport zeréck gräifen.



Erënnere mer nach eemol drun, dass an der Haaptstad den état civil de ganzen Dag zou, grad ewéi e Méindeg. Um Sonndeg gëtt et eng Permanence tëscht hallwer 10 an hallwer 12, awer just fir e Puppelchen unzemellen, oder awer e Verstuerwenen ofzemellen.



Am Bau fänkt dann de Kollektivcongé un. Dësen dauert bis den 11. Januar. Eng ganz Partie Betriber hunn hir Dieren zougespaart, sou dass op ville Chantieren am Land déi nächst zwou Wochen net geschafft gëtt. Dat trëfft ënnert anerem op d'Nei Bréck zou an och wat de Schantjen vun dem neien Zucharrêt ënnert der Rouder Bréck betrëfft. Et ginn allerdéngs e puer Exceptiounen. Sou gi während der Chrëschtvakanz op der Rouder Bréck verschidden Aarbechten duerchgefouert.