Um 7 Auer ass op der Diddenuewener Strooss zu Alzeng en Auto an e Bam gerannt, dobäi gouf et een Blesséierten.

Zu Déifferdeng an der Uewerkuerer Strooss krute sech géint 10. 15 Auer 2 Autoen ze packen, och do gouf et just een Blesséierten.