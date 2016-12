Um 11 Auer koum et op Hellegowend zu engem uergen Accident op der A13 Richtung Diddeleng an enger Bretelle vum Betebuerger Kräiz.

© Domingos Oliveira

Eng Automobilistin huet hei d'Kontroll vun hirem Won verluer an ass riichtaus an eng Sécherheets-Ofspärung gerannt. Déi ganz riets Säit vum Auto gouf opgerappt. D'Fra gouf awer just liicht blesséiert.