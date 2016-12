Police-Beamte sinn op een Auto opmierksam ginn, deen e bësse komesch doruechter gefuer ass. Wéi d'Police de Chauffeur kontrolléiere wollt, huet sech de Mann gewiert an ass a Richtung Autobunn fortgefuer. Natierlech net ouni ënnerwee nach an e puer geparkten Autoen a Verkéiersschëlter ze rennen.No enger klenger Poursuite iwwer d'Autobunn huet d'Police versicht, de Chauffeur auszebremsen, dobäi ass hien och an den Auto vun de Beamte gerannt. Du goung et awer nees weider bis déi ganz Geschicht een Enn krit huet, wéi de Chauffeur an e Schëld an der Rue du Moulin zu Schëffleng gerannt ass. Et huet sech erausgestallt, dass de Mann vill ze vill gedronk hat an dass den Auto wuel net säin war.Ob de Chauffeur d'Schlëssele fonnt oder geklaut huet, ass net gewosst.