Scho fir déi drëtt Kéier konnte Grouss a Kleng Hellegowend am Stall verbréngen.

© Vidosava Kuzmic

Bal 200 Leit hunn de Wee bis op Fëschbesch bei Miersch fonnt, fir zesummen Chrëschtdag ze feieren. Nieft Musek, Geschichten an engem klengen Gebiet, goufen et och selwer gebake Kichelcher a Glühwäin. A frësch Mëllech vun de Kéi duerft natierlech och net feelen am Stall!

De ganze Reportage gëtt et den 25. Dezember um 19h00 am Journal.