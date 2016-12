Géint 20.20 Auer goufen d'Pompjeeë vun Hesper geruff, well et an engem falsche Plafong ugefaangen hat mat brennen. D'Feier war an der Salle à manger vum Eefamilljenhaus ausgebrach. Nodeems d'Pompjeeë de Plafong op haten, hu si gesinn, dass elektresch Kabelen a Brand gerode waren souwéi déi thermesch Isolatioun. Wéi et an engem Communiqué vum Centre d'Intervention vun Hesper heescht, konnt d'Feier ganz séier duerch eng thermesch Kamera lokaliséiert ginn a war dann och séier ënner Kontroll. Duerch eng Alerte General waren 21 Pompjeeën am Asaz. Et ass kengem eppes geschitt. Déi betraffe Famill huet de Recht vum Hellegowend musse bei Frënn verbréngen.



Zu Befort stoung kuerz virun Hallefnuecht ee Mobilhome a Flamen. D'Pompjeeën haten de Brand séier ënner Kontroll. D'Feier war duerch een techneschen Defekt entstanen, et ass kengem Mënsch eppes geschitt.