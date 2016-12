Et huet sech erausgestallt, dass hie vun direkt e puer Persounen brutal zesumme geschloe gi war, dat nodeems hien intervenéiert hat, well eng Fra hiren Hond géint d'Façade vu sengem Haus pisse gelooss huet.D'Fra déi vun e puer Persoune begleet gouf, hunn doropshin zougeschloen. De Mann gouf dobäi schwéier blesséiert. Déi Schëlleg konnten awer kuerz drop gepëtzt ginn an hunn den Oflaf vun de Faiten aus enger total anerer Siicht erzielt. Aus dësem Grond sicht d'Police elo dréngend no Zeien, déi eppes gesinn hunn an Informatiounen iwwert de geneeën Oflaf vun de Faiten hunn. Wéi d'Police matdeelt, gouf d'Affer mat direkt e puer Frakturen an d'Spidol ageliwwert an huet mussen noutoperéiert ginn.Zeienaussoen si fir déi Stater Police oder den 113.