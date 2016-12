Iwwer 250 Leit waren derbäi. Organiséiert vu ville benevole Mënsche gouf no der Mass e gutt Mëttegiessen zervéiert

Bettel, Cahen an Angel hunn Hand mat ugepaakt

© C. Hochard

Nieft dem Premier, Xavier Bettel hunn ë.a. och nach d'Corinne Cahen an de Marc Angel eng Hand matugepaakt. Am Nomëtteg stounge Spiller, Musek um Programm. Chrëschtcadeauen goufen et och.