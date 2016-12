D'Affer stoung mat hirem Mann an der Grand-Rue an dere Sonndeg den Owend kuerz no 22 Auer an huet sech do d'Vitrinn vun engem Buttek ugekuckt. Den Déif ass mam Vëlo op si zou gefuert, huet no der Posch gegraff an ass du mam Vëlo fortgefuer. Well d'Fra hir Posch unhale wollt, ass si op de Budem gerappt ginn an huet sech liicht blesséiert. Den Déif ass a Richtung Place d'Armes weidergefuer. D'Police huet direkt nom Mann gesicht, hien awer net fonnt.De Mann hat e südlännescht Ausgesinn, war tëscht 20 an 30 Joer al, hat en "3-Dages-Bart" a war schwaarz ugedoen, mat enger schwaarzer Mutz. Hie war mat engem roude Mouitainbike ënnerwee.D'Posch, déi hie geklaut huet, as vun der Mark Pimko an huet d'Form vun enger Enveloppe, mat Niiten an enger sëlwer Ketten. Doranner war e beige Portemonni vun Hermes an e Parfum vun Armani.Eng Fra krut e Sonndeg de Mëtteg um 15.45 Auer amhire Portemonni geklaut. Si hat grad am Waggon Plaz geholl, wéi en Onbekannten hir vun hannen de Portefeuille aus dem Grapp gerappt huet a fortgelaf ass. De Mann war schlank, ganz grouss, vun donkeler Hautfaarf a mat schwaarzen Hoer, hie war donkel ugedoen.E weideren Asaz gouf et fir d'Police am, well hei 2 Lokaler sech net un d'Gesetz gehalen hunn. Si waren um Méindeg de Moien um 5 Auer nach op, obwuel si zu deem Zäitpunkt längst hir Dieren hätte missten zou hunn. D'Besëtzer goufe protokolléiert.Eng Kläpperei an engem Café gouf et zuan der Grand-Rue. Hei waren direkt e puer Männer verbal unenee geroden, ma virun der Dir sinn och d'Fäischt geflunn an e Mann gouf um Ae blesséiert. Wéi d'Police op d'Plaz koum, war nach just de blesséierte Mann do. Hie gouf vun de Beamten heem bruecht.Da mellt d'Police nach ënnert anerem en Abroch an der Diddelenger Strooss zu, wou méi Géigestänn geklaut goufen. Dat ganzt war e Sonndeg tëscht 10.30 an 18.30 Auer.