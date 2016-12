© RTL Télé Lëtzebuerg / Pierre Weimerskirch

Dëst Joer gouf et just eng Kandidatur, déi vum Charel Muller. De gewielte Comité huet sech dann och fir de Soziologie-Student decidéiert. Et huet een en erfollegräicht Joer 2016, an den An vun der ACEL, hannert sech bruecht. An dofir gëllt och d’nächst Joer: et bleift ee sengem Wee trei, sou de Charel Muller neie President vun der ACEL.

Och wat elo dee manner politesche Volet, wéi dee vun der Informatioun ugeet, wier ee ganz zefridden. De Projet “Student fir een Dag” géif seng Friichten droen, och op der Studentefoire géif ee gutt Aarbecht leeschten.Dëst Joer huet d’ACEL dann och zwee Studentencercelen dobäi kritt. Et kënnt een domadder op 46. 28 sinn awer bei der Wiel vum Comité um Stiefesdag wahlberechtegt gewiescht.Iwwregens gëtt d’REEL 2017 vun de Studentecercle vu Köln a Bonn organiséiert, also eng Kooperatioun.

D’Evenement dierft Enn September ofgehale ginn. Ee präzisen Datum konnt de Charel Muller nach net nennen, ma et dierft ëm den 24. September sinn.