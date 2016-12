Et war schonn den drëtten Accident, deen an de leschte 24 Stonnen op där Streck war.

En Automobilist hat d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass mam Auto de Rampli erofgaangen, dobäi gouf eng Persoun liicht verwonnt a koum an d'Spidol. D'Rettungsdéngschter vu Biissen hate sech ëm d'Leit gekëmmert an hunn d'Strooss nees propper gemaach.