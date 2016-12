Tëscht Kielen an Ollem hat en Automobilist d'Kontroll iwwer säin Auto verluer an ass an e Bam gerannt.

De Mann hat wuel e Camion, deen um Méindeg de Moien géint 7.20 Auer an der Route de Longwy zustoung, iwwersinn, deen grad do eppes ofluede wollt. D'Ramp vum Camion war erof, mat de Chauffeur ass vill ze no dolaanscht gefuer. Dobäi krut hei mat der Bäifuerersäit d'Ramp ze paken, déi him den Auto "über die ganze Länge der Beifahrerseite aufgeschlitzt" huet. De Mann war säi Permis lass.Da mellt d'Police nach en Accident tëscht. Hei war e Chauffeur vun der Strooss ofkomm an an e Bam gerannt. Dobäi huet sech d'Gefier gedréint an ass queesch an der Strooss stoe bliwwen. D'Pompjeeë vu Kielen hunn de Mann missten aus dem Auto befreien. Da Mann, deen uspriechbar war, koum dono an d'Spidol. De Samu vum CHL war op der Plaz.