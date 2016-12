© CIS Monnerech Reckange/Mess

D'Leit, déi et gesinn hunn, hunn direkt d'Pompjeeën alarméiert. De Corps vu Monnerech a Reckeng/Mess si dunn en Dënschdeg de Moien mat 8 Mann op d'Plaz komm, fir de Fuuss ze befreien. Deen hat et selwer scho probéiert a sech dobäi blesséiert, en Deel vum Drot hat sech a säin hënneschte Laf gebuert.Mat enger grousser Pëtzzaang hunn d'Männer den Drot lass gemaach an d'Déier befreit. Dono koum de Fuuss an eng Transportbox, fir en op Diddeleng an d'Opfangstatioun fir wëll Déieren ze bréngen. Do gëtt sech ëm dem Fuuss seng Blessure gekëmmert an d'Déier, wat zimlech geschwächt war, gëtt nees opgepäppelt.