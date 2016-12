Direkt 2 Fäll vun Alkohol um Steier gouf et an der Nuecht op en Dënschdeg. Donieft hat ee vun de Protokolléierten weder valabelen CT nach gëlteg Assurance.

© RTL-Archiv

An der Nuecht op en Dënschdeg ass der Police an der Route d'Arlon zu Bartreng een Auto opgefall, deen Slalom gefuer ass. Bei der Iwwerpréiwung vum Chauffeur hunn d'Beamten een ze héijen Alkoholstaux festgestallt, d'Fra huet den Auto missen op der Plaz stoen loossen.Knapps eng Stonn drop koum an der nämmlechter Strooss, déi Kéier an der Géigend vu Kapellen, zu enger ähnlecher Situatioun. De Chauffeur vun dësem Vehikel konnt de Beamten nieft dem ze héijen Alkoholstaux och keng valabel Assurance a keen aktuellen Zertifikat vu Sandweiler virweisen. De Führerschäin gouf nach op der Plaz agezunn.