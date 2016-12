De Police-Generaldirekter hat zejoert, iwwert de Wee vun enger Note de service, fir Ufank 2016 e Chef de service gesicht fir deen Zenter, dee sech am Kontext vun de Radare mam Feststellen a mam Bestrofe vu Stroosseninfractioune befaasst.

Verwaltungsgeriicht / Reportage Eric Ewald



Am August zejoert hat e Commissaire en chef seng Kandidatur dofir gestallt, mat der Remark, dass hien déi net mat Zäiten hat kënnen eraginn, well hien eréischt no senger Vakanz vun deem fräie Poste gewuer gi wär. De Regionaldirekter vun der Police, Chef vum Commissaire en chef, huet dem Personalchef vun der Police dozou en Avis geschéckt, an deem et housch, dem Mann seng Kandidatur sollt net zréckgewise ginn, hie wär awer, engem Dokteschcertificat no, net gëeegent fir den Aussendéngscht, soudass hien net all d’Konditioune fir dee Posten erfëlle géif. Doropshi gouf sech fir en anere Kandidat entscheet, de Mann hat am November Recours dogéint gemaach um Verwaltungsgeriicht. Hien hat dobäi betount, am Februar 2013 vun engem Dokter gëeegent erkläert ginn ze si fir eng administrativ Aarbecht am Bannendéngscht.

Fir de Vertrieder vum Staat wär dem Commissaire en chef seng Kandidatur net zréckbehale ginn, well hien eben net gëeegent wär fir den Aussendéngscht; am Polizist sengen Ae war awer néierens Rieds vu sou engem Déngscht dobaussen, dat heescht de Posten hätt an der Haaptsaach en administrative Charakter. Dem Vertrieder vum Staat no, wär d'Eegnung awer net den eenzege Kritär gewiescht, dee géint de Polizist geschwat hätt.

De Riichteren no, war den Avis vum Regionaldirekter essentiell fir d'Decisioun géint de Mann; déi entspriechend Note de service géif och ënner speziale Konditiounen ënnert anerem virgesinn, dass de Kandidat disponibel misst si fir Reesen an d’Ausland a fir Formatiounen am In- an Ausland.An där Note de service wär deemno op den Aussendéngscht higewise ginn; de Kandidat wär deem Dokteschcertificat no awer just gëeegent fir eng administrativ Aarbecht am Bannendéngscht. Deemno wär et net zu enger falscher Beuerteelung komm a sollt de Recours vum Mann als net fondéiert zréckgewise ginn. De Polizist hätt och keng Indemnité de procédure vu 1.500 € zegutt, sou nach den Tribunal administratif.