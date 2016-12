Am Virfeld huet d’Plattform Security Research Labs relevéiert, datt et wahrscheinlech Sécherheetslächer beim Buche fir Fluchtickete gëtt. Hacker hätte relativ einfach Zougang zu Donnéeë vu Passagéier. Sou wier et allerdéngs net, och wann et géif Sécherheetslächer ginn, eng direkt Gefor géif fir d’Clienten net bestoen, sou en Steve Clement vum Circl, dem Computer Incident Response Center Luxembourg.



Dat ganzt ass awer relativ ze gesinn. De Risiko ass méi grouss bei enger Persoun, déi an der Ëffentlechkeet steet, well een do eventuell de Familljennumm weess oder och, wéini déi Persoun flitt. Bei Privatleit ass dee Problem net esou extrem. Ma do soll een awer oppassen, datt ee keng Fotoe vu Fluchtickete mécht, wou een dee PNR-Code ka gesinn, well aus der Combinaisioun vum PNR-Code an dem Familljennumm kann een e puer Daten agesinn.

