En 13. Mount - vill Salariéen, déi dee Privileeg hunn, kruten dëser Deeg sou eng zousätzlech Pai vun hirem Patron ausbezuelt.D'Freed gëtt awer dacks e bësse gebremst, well den Netto vill méi niddreg ausfält, wéi een dat soss vu senger Pai gewinnt ass.

Et gi vum 13. Mount méi Steieren of wéi vun deene Mount virdrun. Mä anescht wéi ee vläicht kéint mengen, bezilt een net méi Steieren. De Montant ass net méi héich besteiert, mä et gëtt anescht gerechent.



Wéi kann dat sinn?





Besteierung 13. Mount/Reportage Carine Lemmer



Et ginn zum Beispill duebel sou vill Steiere vum 13. Mount of wéi soss vun der Pai, an awer ass den Taux net méi héich. Effektiv, et bezilt een net méi Steieren um 13. Mount. Et bezilt een d'selwecht Steieren, wéi wann een all Mount 1/12 vu sengem Salaire géif derbäi kréien. Dowéinst bleift op deem "revenu non-périodique" manner Netto vum Brutto, well d'Joer gekuckt gëtt, net just de Mount.Dat kléngt komplizéiert a fir e Steierlaien ass et och net sou einfach ze verstoen. Mä wann een zum Beispill 5.000 Euro brutto verdéngt (12x) an och en 13. Mount vu 5.000 Euro kritt, da klëmmt déi normal Pai op eppes iwwer 5.416 Euro. D'Steiere klammen deementspriechend och. Deemno wéi kann een duerch den 13. Mount am Barème erop goen. Dat alles gëtt mat deem 13. Mount verrechent an dowéinst sinn do d'Steiere méi héich wéi op der normaler Pai.D'Steierverwaltung versicht et mat engem Beispill: De Fall gesat, et verdéngt ee brutto all Mount 3'000 Euro. Steierklass 2. Do ginn all Mount ronn 65 Euro Steieren of. Dee Salariée kritt en 13. Mount, eng Gratifikatioun vu 1.500 Euro. A muss dorobber 167 Euro Steiere bezuelen; iwwer 100 Euro méi wéi soss déi Méint an awer ass et net méi en héijen Taux. Op dat ganzt Joer gekuckt.Déi 1.500 Euro Gratifikatioun muss een op déi 12 Méint opdeelen: 1.500:12=125 Euro. Dat heescht, 125 Euro bei déi 3.000 Euro de Mount derbäi rechnen, wéi wann een also 3.125 Euro de Mount géif verdéngen. Da ginn d'Steiere pro Mount erop op bal 79 Euro: 79x12 = 948.Kucke mer d'Steieren un, déi reell bezuelt ginn: 65 Euro de Mount, plus 167 fir den 13. Mount. Also 65 x 12, plus 167, dat sinn 947. Also quasi d'selwecht.Ënnert déi Rubrik "revenu non-périodique“ falen iwwregens nieft dem 13. Mount och eng Prime oder e Bonus.Dir kënnt um Site vun der Steierreform mat engem "Steierrechner" och selwer ausrechnen, wéi Är Steieren ausgesinn, och no der Steierreform.