1994 gouf de Grondstee geluecht, 1996 goung et lass. A well een nach wuesse wëll, gëtt iwwer e weideren Ausbau nogeduecht. - E Bléck an d'Geschicht.

1996-2016: 20 Joer Cargo-Center - e Bléck an d'Geschicht (27.12.2016) De Moment ginn iwwer 800.000 Tonne Wueren d'Joer Dag an Nuecht um Findel aus- a belueden, fir vun do aus an déi ganz Welt bruecht ze ginn.

De Roger Sietzen, fréiere Chef vu Luxair Group



Eng 1.200 Leit schaffen do, an e puer honnert Plazen hänken indirekt dovun of; an eppes méi wéi zwee Joerzéngte si ronn 13 Milliounen Tonne Fret duerch d'Hale vum Cargo-Center gaangen.Deen ass dann och eng Success story fir d'Responsabel vun deemools an haut, och wa virun 1996 vill Iwwerzeegungsaarbecht néideg war, wéi de Roger Sietzen, fréiere Chef vu Luxair Group, de Kollege vun RTL Télé sot ...

20 Joer Cargo-Center (22.12.2016) Ronn 900.000 Tonnen huet ee virun der Kris 2007 transportéiert. Haut, bal 10 Joer dono, ass een nees bei 810.000 Tonnen ukomm.

De Grondstee fir den haitege Cargo-Center gouf 1994 geluecht, op enger Surface vun 28 Hektar laanscht d'Tréierer Autobunn. Dorop koum eng 35.000 m2 grouss Lagerhal mat enger Capacitéit vu 500.000 Tonnen d'Joer, wouriwwer een also zanter enger Zäitche läit. A well een nach wuesse wëll, gëtt iwwer e weideren Ausbau nogeduecht.